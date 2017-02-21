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У Києві нетверезий та зухвалий водій влаштував перегони з поліцейськими

21 лютого 2017, 18:19
У Києві нетверезий та зухвалий водій влаштував перегони з поліцейськими

Чоловік намагався втекти від патрульних проспектом Перемоги. Летів до центру зі швидкістю аж 200 кілометрів за годину! Та в одному місці раптом пригальмував і зачепив поліцейського "Пріуса". Автомобіль патрульних відкинуло на відбійника, на щастя, ніхто не постраждав. Сам гонщик ледве тримався на ногах. Чоловік пройшов алкотест - у його крові виявили аж 1,2 проміле алкоголю. Машину зухвалого водія доправили на штрафмайданчик. Сам неадекват погрожував правоохоронцям своїми зв'язками із високопосадовцями.

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