ЗМІ пліткують про причини раптової смерті Віталія Чуркіна

Чому стих голос Кремля? Серцевий напад, самогубство чи вбивство занапастило життя чи не найодіознішого з представників ООН? Напередодні йому стало зле просто на робочому місці. До лікарні живим медики Чуркіна не довезли. Колеги й Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлого. А соцмережі вибухають коментарями, переважно зневажливими. Дипломата називають циніком і брехуном. Передусім, через ветування резолюцій ООН із приводу українського і сирійського питань. Але колеги його виправдовують. Журналісти "Вашингтон Пост" певні, що смерть Віталія Чуркіна - неприродна, і розтин тіла, щоб збагнути все, варто зробити в Нью-Йорку. А російська журналістка Юлія Латиніна висловила сміливе припущення, що серце дипломата зупинилося після емоційної телефонної розмови з Путіним. Розглядають і версію самоусунення й суїциду.