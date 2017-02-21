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ЗМІ пліткують про причини раптової смерті Віталія Чуркіна

21 лютого 2017, 19:44
ЗМІ пліткують про причини раптової смерті Віталія Чуркіна

Чому стих голос Кремля? Серцевий напад, самогубство чи вбивство занапастило життя чи не найодіознішого з представників ООН? Напередодні йому стало зле просто на робочому місці. До лікарні живим медики Чуркіна не довезли. Колеги й Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлого. А соцмережі вибухають коментарями, переважно зневажливими. Дипломата називають циніком і брехуном. Передусім, через ветування резолюцій ООН із приводу українського і сирійського питань. Але колеги його виправдовують. Журналісти "Вашингтон Пост" певні, що смерть Віталія Чуркіна - неприродна, і розтин тіла, щоб збагнути все, варто зробити в Нью-Йорку. А російська журналістка Юлія Латиніна висловила сміливе припущення, що серце дипломата зупинилося після емоційної телефонної розмови з Путіним. Розглядають і версію самоусунення й суїциду.

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Здоровье, Общество, Убийства

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