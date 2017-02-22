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У Харкові розшукують автомобіль, що насмерть збив працівника ремонтної бригади

22 лютого 2017, 17:34
У Харкові розшукують автомобіль, що насмерть збив працівника ремонтної бригади

Убив та втік! У Харкові легковик на швидкості, навіть не гальмуючи, влетів у бригаду робітників. Працівники саме ремонтували прорив магістрального водогону. Тієї миті шалений "Ланос" наскочив на них. Легковик зніс попереджувальні знаки "об'їзд" та "дорожні роботи", зіткнувся з причепом ремонтників, а потім збив людину. 60-річний слюсар Олексій Животченко загинув миттєво. Автомобіль-убивцю оголосили в розшук. Запам'ятати номери ніхто зі свідків не встиг.

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ДТП, Убийства

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