У Харкові розшукують автомобіль, що насмерть збив працівника ремонтної бригади

Убив та втік! У Харкові легковик на швидкості, навіть не гальмуючи, влетів у бригаду робітників. Працівники саме ремонтували прорив магістрального водогону. Тієї миті шалений "Ланос" наскочив на них. Легковик зніс попереджувальні знаки "об'їзд" та "дорожні роботи", зіткнувся з причепом ремонтників, а потім збив людину. 60-річний слюсар Олексій Животченко загинув миттєво. Автомобіль-убивцю оголосили в розшук. Запам'ятати номери ніхто зі свідків не встиг.