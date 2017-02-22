Детективна історія з КНДР обертається дипломатичним скандалом

Південна Корея з гучномовців на території демілітаризованої зони провокує Пхеньян і звинувачує в убивстві брата Кім Чен Ина. В ізольованій Північній Кореї про загадкову смерть у малайзійському аеропорту, крім еліти, не знає ніхто. Офіційно влада заперечує причетність. Як, власне, і те, що пасажир, якого минулого тижня отруїли, був родичем династії. Підозрюють в організації злочину дипломата посольства Північної Кореї і співробітника авіаліній. Вони, начебто, і допомогли спланувати усунення претендента на пост "Сонця нації" - старшого сина диктатора Кім Чен Іра.