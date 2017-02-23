Моторошна ДТП на проспекті Перемоги у столиці

Вночі водій позашляховика не впорався з керуванням та на шаленій швидкості влетів у бетонну опору мосту. Після цього автомобіль ще й вискочив на проїжджу частину. Лише за якусь мить транспорт перетворився на купу брухту. 28-річний водій вижив лише якимось дивом! Із салону його витягали рятувальники. До лікарні гонщика забрали в украй тяжкому стані. Що саме спричинило страшну аварію та чи був кермувальник напідпитку - поки невідомо.