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У Києві п'яний неадекват в'їхав у тролейбус із пасажирами

23 лютого 2017, 18:20
У Києві п'яний неадекват в'їхав у тролейбус із пасажирами

Позашляховик на шаленій швидкості влетів у тролейбус із пасажирами. Сталося все пізно ввечері в Києві. Удар був такої сили, що двері транспорту просто вдавило в салон. Уламки та розбите скло посипалися просто на людей. Лише якимось дивом пасажири відбулися тільки легкими забиттями та переляком. Медики "швидкої" надали першу допомогу постраждалим, проте до лікарні нікого не забрали. Щодо шаленого водія позашляховика, то він був дуже п'яним. Мало того, ще й почав лаятися з правоохоронцями. Проходити перевірку на драгері чоловік відмовився, але те, що сів за кермо нетверезим, визнав. Тож неадеквата таки забрали до відділку поліції.

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