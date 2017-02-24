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На Закарпатті раніше судимого юнака затримали у справі про подвійне вбивство

24 лютого 2017, 12:10
На Закарпатті раніше судимого юнака затримали у справі про подвійне вбивство

Зовсім юного, та дуже небезпечного холоднокровного вбивцю затримали на Закарпатті. 18-річний хлопець без вагань позбавив життя двох своїх товаришів. Із першим, 56-річним колегою, у молодика виник конфлікт після роботи. Не довго думаючи, нелюд схопив ножа та кількома ударами у груди та шию зарізав чоловіка. Після такого звірства молодик забрав у мертвого цінні речі та пішов до ще одного старшого товариша, 73-річного охоронця ринку. Зухвало заявив чоловікові, що прийшов грабувати. Дідусь став на захист товару. За це і поплатився життям. Озвірілого молодика затримали швидко. Виявилося, він уже мав судимість за хуліганство. Тепер буде відповідати за вбивства.

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Убийства

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