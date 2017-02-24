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У Києві наркозалежний порізав свою керівницю-дилерку

24 лютого 2017, 17:13
У Києві наркозалежний порізав свою керівницю-дилерку

Жінка виготовляла та збувала наркотики, товариш їй допомогав і за це отримував відсоток. Та під час чергового робочого зібрання, що відбувалося в її оселі, між керівницею та її підлеглим виник конфлікт. Чоловік сказав, що він мало заробляє, подруга-дилерка натомість нагадала про старий борг. Саме в цей момент неадекват і схопив ножа й завдав сорок смертельних ран. Нині він затриманий та свідчить. Каже, що після вбивства квартиру ще обшукав, але забрав лише телефон, який здав до ломбарду.

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Наркотики, Убийства

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