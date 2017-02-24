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У Вінниці виявили новий вид шахрайства з водіями-далекобійниками

24 лютого 2017, 17:52
У Вінниці виявили новий вид шахрайства з водіями-далекобійниками

На гачка фіктивних роботодавців лише за три дні клюнули аж 14 чоловіків. Вакансію з високою зарплатнею постраждалі знаходили через інтернет. Коли аферисти зустрічалися з претендентами - обіцяли золоті гори! Єдине, що не влаштовувало нібито роботодавців, так це те, що у водіїв не було дозвільних документів на перевезення небезпечних вантажів. Тож зловмисники пропонували свою допомогу в оформленні свідоцтва, за символічні тисячу чотириста гривень. Після оформлення оборудки злодії безслідно зникали, а водії вже запізно розуміли, що їх обдурили. Зараз шахраїв посилено розшукують. За фактом масового обману людей вже порушили кримінальне провадження.

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