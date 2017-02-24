Алкоголь із російського "Глоду" в Україні!

Правоохоронці "накрили" цілий цех, де його виробляли. Три тонни косметичного лосьйону, горілки та 500 літрів коньяку вилучили в одному з гаражно-будівельних кооперативів Києва. Хто постачав та збував фальсифікат, поки невідомо. Наразі отруту віддали на експертизу. Нагадаємо, в Росії десятки людей померли після того, як вживали "Глід". До складу цього лосьйону входить етиловий спирт, але в Іркутськ потрапила партія, де в продукті був використаний метиловий, смертельний для людини. Тож тепер роздрібний продаж "Глоду" у країні тимчасово заборонений.