На Київщині викрили мережу борделів

Правоохоронці затримали 15 учасників злочинного угруповання, які організували будинки розпусти. Їхній виторг за місяць становив понад півтора мільйона гривень. Серед затриманих - 4 диспетчери та 7 водіїв-охоронців, які привозили повій за вказаними адресами. До спецоперації залучили дві сотні правоохоронців. Вони провели 29 обшуків та конфіскували 9 автомобілів, наркотики, готівку й коштовності. За цим фактом відкрили кримінальні провадження за статтями "Створення місць розпусти" та "Сутенерство". Триває досудове слідство.