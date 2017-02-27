Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 28 лютого 2017
RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Наркотики

Вибрати дату
RSS

У Тернополі викрили онлайн-крамницю з продажу наркотиків

27 лютого 2017, 17:31
У Тернополі викрили онлайн-крамницю з продажу наркотиків

Правоохоронці звернули увагу на оголошення по всьому місту зі вказаним сайтом та мобільним додатком. Перевірили й натрапили на цілу групу наркоторговців. Синтетичну отруту продавали за допомогою так званих "закладок". Отримавши гроші, ділки надсилали покупцеві адресу, де лежить товар. Кілька місяців копи відстежували злочинну діяльність банди. При обшуку у підозрюваних вилучили пакетики з білим порошком, бойову гранату РГД-5 та понад двісті тисяч гривень. Вилучене зілля відправили на експертизу, а чотирьох спільників доправили в СІЗО.

Обговорити на Facebook
Наркотики

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі

Далі

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab