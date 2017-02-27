У Тернополі викрили онлайн-крамницю з продажу наркотиків

Правоохоронці звернули увагу на оголошення по всьому місту зі вказаним сайтом та мобільним додатком. Перевірили й натрапили на цілу групу наркоторговців. Синтетичну отруту продавали за допомогою так званих "закладок". Отримавши гроші, ділки надсилали покупцеві адресу, де лежить товар. Кілька місяців копи відстежували злочинну діяльність банди. При обшуку у підозрюваних вилучили пакетики з білим порошком, бойову гранату РГД-5 та понад двісті тисяч гривень. Вилучене зілля відправили на експертизу, а чотирьох спільників доправили в СІЗО.