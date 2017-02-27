Спроби підкупу копів завершилися затриманням правопорушників

Двісті євро поліцейському, щоб уникнути покарання за керування напідпитку. На Хмельниччині працівники поліції зупинили підозрілий автомобіль. Нетверезий водій спробував підкупити правоохоронця, про що поліцейський одразу повідомив керівництво. Порушника затримали та відкрили кримінальне провадження. Залагодити справу за гроші спробував і житель Кремінної, що на Луганщині. Раніше дільничний місцевого відділу поліції виявив у чоловіка наркотичні речовини. За цим фактом почали розслідування. Вже судимий за аналогічний злочин та крадіжки чоловік запропонував поліцейському тисячу гривень. За спробу підкупу його теж затримали.