У Києві розшукують серійного грабіжника банків, який на місці злочину залишає солодощі

Поліція обіцяє 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію про злочинця. За 10 років "грабіжницької кар'єри" чоловік устиг обчистити 13 банків. Зловмисник нападав на фінансові установи без охорони та, погрожуючи зброєю, змушував віддавати гроші. По собі чоловік залишав шоколадки чи цукерки. Під час останньої крадіжки злочинця зафіксували камери відеоспостереження. Тож правоохоронці оголосили за нього винагороду.