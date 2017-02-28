У Львові викрили угруповання поліцейських, що наживалися на затриманих
Вони били, вимагали гроші, забирали особисті речі та залякували. Промишляли правоохоронці на центральному залізничному вокзалі міста. Кишенькових злодіїв та інших порушників вони затримували, а потім у службових кабінетах силою вибивали з них гроші та забирали цінні речі. Натомість обіцяли відпустити. Нині відомо про два десятки епізодів, до яких причетні щонайменше 15 поліцейських. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції провели обшуки в оселях правоохоронців. Вилучили майже сто тисяч гривень, гранати, сорок мобільних телефонів і навіть протитанковий гранатомет. Трьом затриманим вже повідомили про підозру.