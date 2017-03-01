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На Донеччині нелюд зґвалтував і вбив 16- річну школярку

1 березня 2017, 11:36
На Донеччині нелюд зґвалтував і вбив 16- річну школярку

У Мирнограді онук прийшов до бабусі, коли та пила чай із юною сусідкою. Раптом чоловік оскаженів і став щосили бити стареньку лопатою. Благання жінки про допомогу почули сусіди та викликали полісменів. Ті вибили двері, старенька вже ледь дихала. У сусідній кімнаті сховався її онук зі школяркою. Молодик погрожував відкрити вогонь, але згодом здався. Дівчина на ту мить була вже мертва. Сам чоловік був, імовірно, під впливом наркотиків. Підозрюють - перед тим, як убити школярку, душогуб її зґвалтував.

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Драки и насилие, Здоровье, Секс и чувства, Убийства

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