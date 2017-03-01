На Тернопільщині місцеві чиновники під час ремонту доріг розікрали бюджетні кошти

Загалом вкрали більше двох з половиною мільйонів бюджетних гривень. Правоохоронці з'ясували, що приватне шляхо-ремонтне підприємство уклало договір з облдержадміністрацією на відновлення дорожнього покриття в селищі Підволочиську. Загальна вартість контракту становила майже 7 мільйонів гривень. Але підрядники внесли недостовірні дані в Акти виконаних робіт. А чиновники документ затвердили без належної перевірки. В результаті чого ділки отримали більше двох з половиною мільйонів гривень за невиконані роботи. Порушено кримінальні провадження. Триває досудове слідство.