У США пенсіонер за кермом позашляховика в'їхав у шкільний оркестр

Трагедія під час карнавалу Марді Гра в Алабамі. З-під коліс джипа витягли дванадцятьох травмованих підлітків. Четверо з них - у реанімації. А 73-річного дідуся, який був за кермом і покалічив дітей, - допитують. Наразі відомо - найімовірніше стався нещасний випадок, і про умисний наїзд не йдеться. Пенсіонер виправдовується, що в машині зіпсувалися гальма. Фестиваль, де все сталося, - такі собі проводи зими напередодні посту в католиків.