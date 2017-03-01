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У США пенсіонер за кермом позашляховика в'їхав у шкільний оркестр

1 березня 2017, 17:32
У США пенсіонер за кермом позашляховика в'їхав у шкільний оркестр

Трагедія під час карнавалу Марді Гра в Алабамі. З-під коліс джипа витягли дванадцятьох травмованих підлітків. Четверо з них - у реанімації. А 73-річного дідуся, який був за кермом і покалічив дітей, - допитують. Наразі відомо - найімовірніше стався нещасний випадок, і про умисний наїзд не йдеться. Пенсіонер виправдовується, що в машині зіпсувалися гальма. Фестиваль, де все сталося, - такі собі проводи зими напередодні посту в католиків.

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ДТП, Катастрофы, Несчастные случаи

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