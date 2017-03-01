У Кривому Розі правоохоронці викрили мережу онлайн-порностудій

У квартирах працювали п'ятнадцять жінок та троє чоловіків веб-моделей. Вони оголювалися перед камерами, демонструючи свої статеві органи. Крім того, виконували будь-які інші забаганки клієнтів по той бік екрана. Працівники прокуратури та поліція провели санкціоновані обшуки студій. Вилучили понад 10 комп'ютерів, веб-камери, штативи, предмети інтимного характеру, записні книжки з логінами й паролями. Дії веб-моделей кваліфікуються за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією" та передбачають до 7 років за ґратами.