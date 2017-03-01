У Сумах ліквідували міжнародний канал постачання наркотиків

Місцевий житель отримував екстазі поштою з однієї із європейських країн. Під час обшуку помешкання наркодилера співробітники СБУ вилучили сотню пігулок психотропу. Їхня вартість на чорному ринку сягає ста тисяч гривень. До наркобізнесу зловмисник пристав через оголошення у транспорті. Інтернетом він отримував інструкції щодо пошуку "клієнтів", конспірації та поведінки в разі затримання. Наркоділка заарештували. Триває досудове розслідування.