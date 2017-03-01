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У Харкові на хабарі спіймали двох інспекторів фіскальної служби

1 березня 2017, 18:53
У Харкові на хабарі спіймали двох інспекторів фіскальної служби

Напередодні в управлінні виявили, що один із місцевих підприємців ухиляється від Податкової служби. Проте замість затримати бізнесмена, інспектори вирішили з ним домовитися та за 20 тисяч гривень запропонували закрити справу. Чоловік погодився, але насолодитися легкими грішми посадовці не встигли. Їх "на гарячому" затримали поліцейські. Тож і вони, і горе-бізнесмен постануть перед судом. За хабарництво їм загрожує до трьох років із конфіскацією майна.

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