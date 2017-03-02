У Москві на будівельників обвалився недобудований автомобільний тунель

Кінологи й рятувальники шукають людей під завалами автомобільного тунелю в Москві. Один чоловік загинув на місці. Ще четверо будівельників зникли безвісти. В мережу виклали перші кадри з місця подій. Попередньо відомо: площа обвалу становить до сорока квадратних метрів. Трагедія сталася під час роботи зі свіжим бетоном. Будівельники, ймовірно, поховані в ньому живцем. Слідчі мають намір допитати виконробів і забудовників щодо дотримання норм техніки безпеки.