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У Москві на будівельників обвалився недобудований автомобільний тунель

2 березня 2017, 16:01
У Москві на будівельників обвалився недобудований автомобільний тунель

Кінологи й рятувальники шукають людей під завалами автомобільного тунелю в Москві. Один чоловік загинув на місці. Ще четверо будівельників зникли безвісти. В мережу виклали перші кадри з місця подій. Попередньо відомо: площа обвалу становить до сорока квадратних метрів. Трагедія сталася під час роботи зі свіжим бетоном. Будівельники, ймовірно, поховані в ньому живцем. Слідчі мають намір допитати виконробів і забудовників щодо дотримання норм техніки безпеки.

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Здоровье, Несчастные случаи

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