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У Києві затримали банду перевертнів у погонах

2 березня 2017, 16:29
У Києві затримали банду перевертнів у погонах

До злочинної групи входило троє поліцейських, серед яких одна жінка, та ще четверо цивільних. Зловмисники промишляли здирництвом та розбоєм. У столиці вони заволоділи двома квартирами та великою сумою грошей. Своїх жертв залякували й навіть катували, - кажуть в обласній прокуратурі. Під час обшуків у них вилучили підробні документи, зокрема паспорти, службові посвідчення, документи на квартири, а також печатки та штампи, пристрої для стеження, травматичний пістолет. Усіх зловмисників затримали. Наразі їм повідомили про підозру.

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