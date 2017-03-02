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Зоозахисники вступилися за обвинуваченого в убивстві

2 березня 2017, 17:50
Зоозахисники вступилися за обвинуваченого в убивстві

У Запоріжжі суд обирає запобіжний захід для Заура Пруїдзе. Чоловікові закидають навмисне вбивство колеги-охоронця. Інцидент стався 2 лютого на автобазі, де обоє чоловіків працювали. Між ними виник конфлікт через знущання загиблого охоронця з однієї з тамтешніх собак. Підсудний кинувся її рятувати. Чоловіки побилися. Від оскаженілого колеги з сокирою підсудний оборонявся пожежним багром. Він завдав кілька ударів у відповідь, через що його колега помер. Сам підсудний каже - це була самооборона. Такої ж думки - зоозахисники. Вони вважають, якщо й судити Заура, то за перевищення меж необхідної самооборони, а не за навмисне вбивство.

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