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На Прикарпатті внаслідок родинної сварки брат ударив рідну сестру ножем

2 березня 2017, 18:11
На Прикарпатті внаслідок родинної сварки брат ударив рідну сестру ножем

Мешканці Старих Богородчан, 27-річна дівчина разом із старшим братом розпивали алкоголь. Потім вони посварилися, і словесна перепалка під час застілля переросла в бійку. Підозрюваний кілька разів ударив дівчину кулаком по обличчю та в живіт, потім схопив ніж і вдарив у спину. Жінка не одразу звернулася до лікарів, бо боялася, що брат її знову поб'є або потрапить до в'язниці. І лише коли її стан погіршився, викликала швидку. Нападник вже раніше був судимий. Ніде не працює. Чоловіка затримано, триває слідство.

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Драки и насилие

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