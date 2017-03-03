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Вирощувати тканини й органи людського організму можна з яблук!

3 березня 2017, 16:04
Вирощувати тканини й органи людського організму можна з яблук!

Фантастика у регенеративній медицині! Приголомшливі досліди проводять канадські вчені. З яблук виокремлюють ДНК, а потім цю структуру беруть за основу для людських клітин. У такий спосіб уже виростили вухо. І експериментатори запевняють - матеріал біосумісний, тобто приживається. Це вже довели досліди на тваринах. Для трансплантології це неймовірний прорив. Але чи таки безпечна технологія - доведуть подальші клінічні випробування.

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