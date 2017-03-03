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У якому стані вцілілі на шахті "Степова" гірники?

3 березня 2017, 17:14
У якому стані вцілілі на шахті "Степова" гірники?

Україна - в жалобі за загиблими гірниками на шахті "Степова", що на Львівщині. Жертвами аварії стали восьмеро людей. Опівдні їхню пам'ять вшанували по всій країні хвилиною мовчання. Сім'ям загиблих виплатять по п'ятсот тисяч гривень компенсації - пообіцяли урядовці. За фактом загибелі шахтарів поліція відкрила кримінальне провадження. За офіційною інформацією, причиною аварії став вибух повітряно-метанової суміші. 20 гірників наразі перебувають у лікарні.

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Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи

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