Кабмін усунув голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова із займаної посади

Замість Насірова обов'язки голови ДФC виконуватиме Мирослав Продан, один із його заступників.

Голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову вручили підозру. Чиновник у цей час перебував у відомчій лікарні "Феофанія". За словами адвокатів, одразу після цього у Насірова стався інфаркт і його повезли до реанімації. Тепер він під охороною у шпиталі. Чиновника звинувачують у зловживанні владою і службовим становищем, що завдало державі збитків на понад два мільярди гривень.