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Відсторонений голова ДФС Роман Насіров спростував інформацію про нібито перенесений ним інфаркт

6 березня 2017, 15:53
Відсторонений голова ДФС Роман Насіров спростував інформацію про нібито перенесений ним інфаркт

Інфаркту не було. Роман Насіров не знає, звідки з'явилася така новина й наголошує, що в нього був лише гіпертонічний криз та перед-інфарктний стан. Але завдяки маніпуляціям лікарів тепер він почувається ліпше.

І триває чергове засідання Солом'янського суду. Протягом двох днів Насірову не могли обрати запобіжного заходу. Вчора, 5 березня ввечері термін тримання чиновника сплив, і він фактично став вільним. Та блокувальники не дали податківцю можливості виїхати з будівлі суду.

Нагадаємо, що Роман Насіров, якому підпорядковувалася митниця та податкова, був затриманий 2 березня. Йому закидають зловживання владою та службовим становищем, що завдало державі збитків на суму понад два мільярди гривень.

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Здоровье, Служебные преступления, Суды

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