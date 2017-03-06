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Житомирські поліцейські знайшли цілий склад боєприпасів та наркотиків

6 березня 2017, 17:36
Житомирські поліцейські знайшли цілий склад боєприпасів та наркотиків

41-річний чоловік приїхав до села Залізні, щоби дбати про немічну матір. Натомість організував незаконний бізнес. Щоправда, промишляв недовго. Про підозрілого чоловіка сільраду повідомили сусіди. Згодом у гості до зловмисника навідалися і правоохоронці. На подвір'ї вони знайшли схованку, де були 33 снаряди калібром 120 та 122 міліметри, порох і згортки з дурманом. Затриманий тепер виправдовується - ховав удома небезпечний крам без злого умислу! Снаряди, мовляв, приніс із військового полігону, що розташований неподалік села, щоб дарма не іржавіли. Там же нарвав і конопель, які висушив для себе. Утім правоохоронці цьому не вірять і вже відкрили кримінальне провадження. Тепер чоловікові загрожує до 7 років за ґратами.

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Контрабанда, Наркотики

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