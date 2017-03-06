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У Палестині з'явився готель із найгіршим краєвидом у світі

6 березня 2017, 17:59
У Палестині з'явився готель із найгіршим краєвидом у світі

Відкрив такий незвичний заклад британський вуличний художник Бенксі, який приховує свою особу. Попри це, його роботи та проекти на соціальну тематику стали культовими. Усі 10 кімнат готелю виходять на один бік і впираються у стіну, яка відділяє палестинський Вифлеєм від ізраїльського Єрусалима. Номери прикрашені роботами власника. Є вони і на стіні, куди виходять вікна, - голуб миру у бронежилеті. Його художник намалював 10 років тому, коли вперше відвідав Вифлеєм. Журналістам готель представили за два тижні до офіційного відкриття. Скільки ж коштуватиме в ньому мешкання - поки невідомо.

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