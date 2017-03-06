Британка вважає, що виграш у лотереї зіпсував її життя

Виграла мільйон та подала за це до суду! Британка Джейн Парк винить організаторів лотереї за свою розбещену молодість. Дівчина працювала адміністратором за 8 фунтів на годину та жила в маленькій квартирі. Вперше в житті купила лотерейний квиток і одразу виграла мільйон фунтів стерлінгів. Купила будинок та зробила операцію зі збільшення бюсту. На момент виграшу їй було лише 17 років. Нині ж зізналася, що шалені гроші насправді зіпсували їй життя.