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Британка вважає, що виграш у лотереї зіпсував її життя

6 березня 2017, 22:47
Британка вважає, що виграш у лотереї зіпсував її життя

Виграла мільйон та подала за це до суду! Британка Джейн Парк винить організаторів лотереї за свою розбещену молодість. Дівчина працювала адміністратором за 8 фунтів на годину та жила в маленькій квартирі. Вперше в житті купила лотерейний квиток і одразу виграла мільйон фунтів стерлінгів. Купила будинок та зробила операцію зі збільшення бюсту. На момент виграшу їй було лише 17 років. Нині ж зізналася, що шалені гроші насправді зіпсували їй життя.

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