У Києві затримали нахабного афериста, що обікрав стареньку пенсіонерку

До 75-річної киянки зателефонував нібито син, повідомив, що потрапив у ДТП, нині в реанімації, та йому терміново потрібні гроші, за якими приїде приятель. Жінка з переляку і не зрозуміла, що розмовляє із зовсім чужою людиною. Коли незнайомець приїхав - старенька зі сльозами на очах попросила забрати всі цінні речі, бо потрібної суми не мала. Шахрай узяв картини, старовинні золоті монети, золоті годинники та брошку. І пообіцяв, що все терміново продасть, а гроші відвезе до лікарні. Вже за кілька годин жінка здогадалася зателефонувати синові та зрозуміла, що її ошукали. А злочинця ніби і слід запав. Утім, наступного дня він сам зателефонував пенсіонерці та повідомив - грошей не вистачило, треба ще. Проте цього разу жінка вже повідомила поліцію, тож злочинця затримали на гарячому.