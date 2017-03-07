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На українсько-польському кордоні затримали 13 кілограмів контрабандного бурштину

7 березня 2017, 13:57
На українсько-польському кордоні затримали 13 кілограмів контрабандного бурштину

Двоє волинян намагались незаконно вивезти цінний вантаж до сусідньої держави на машині з литовською реєстрацією. Втім прикордонники вирішили детальніше перевірити транспортний засіб. Чималу партію "сонячного каменю" чоловіки заховали під панеллю приладів. Вартість необробленого мінералу мають встановити фахівці. До слова, на "чорному" ринку кілограм бурштину може коштувати аж до 4 з половиною тисяч доларів.

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