У Запоріжжі виявили партію убивчого російського лосьйону "Глід"

На щастя, на прилавки аптек і крамниць товар потрапити не встиг. Співробітники СБУ вилучили майже 200 тисяч пляшок небезпечного косметичного засобу. У відомстві вже підрахували, товар вартістю понад 2 мільйони гривень отримав невідомий власник. Пляшки з отрутою зберігали на складі приватного підприємства. Зараз правоохоронці вивчають вміст флаконів, встановлюють особу постачальника отрути і як вона потрапила з Росії до України.