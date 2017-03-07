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У Запоріжжі виявили партію убивчого російського лосьйону "Глід"

7 березня 2017, 14:47
У Запоріжжі виявили партію убивчого російського лосьйону "Глід"

На щастя, на прилавки аптек і крамниць товар потрапити не встиг. Співробітники СБУ вилучили майже 200 тисяч пляшок небезпечного косметичного засобу. У відомстві вже підрахували, товар вартістю понад 2 мільйони гривень отримав невідомий власник. Пляшки з отрутою зберігали на складі приватного підприємства. Зараз правоохоронці вивчають вміст флаконів, встановлюють особу постачальника отрути і як вона потрапила з Росії до України.

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Здоровье, Контрабанда

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