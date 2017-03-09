За смерть новонародженого синочка горе-матері з Вінниччини загрожує вісім років за ґратами

Нагадаємо, 29-річна жінка приховувала вагітність. Коли ж почалися пологи - вийшла до туалету, там народила малюка і просто покинула його на холоді! Нещасну дитинку знайшов пенсіонер, в якого дівчина винаймала кімнату. За життя малюка лікарі боролися п'ять днів, утім врятувати крихітку так і не змогли. До слова, під час розслідування правоохоронці з'ясували ще кілька моторошних деталей.