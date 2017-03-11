В ОАЕ українку заарештували за позашлюбну вагітність

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів зняла усі звинувачення у позашлюбному сексі з українки та її південно-африканського нареченого. 27-річну Ірину Ногай затримали після того, як вона пішла під час відпочинку до лікаря. Жінка скаржилася на сильний біль у животі. Медик одразу встановив вагітність пацієнтки. Після того, як пара не змогла показати свідоцтво про шлюб, їх арештували просто у лікарні. Адже позашлюбний секс в Еміратах вважають незаконним.