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В ОАЕ українку заарештували за позашлюбну вагітність

11 березня 2017, 22:38
В ОАЕ українку заарештували за позашлюбну вагітність

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів зняла усі звинувачення у позашлюбному сексі з українки та її південно-африканського нареченого. 27-річну Ірину Ногай затримали після того, як вона пішла під час відпочинку до лікаря. Жінка скаржилася на сильний біль у животі. Медик одразу встановив вагітність пацієнтки. Після того, як пара не змогла показати свідоцтво про шлюб, їх арештували просто у лікарні. Адже позашлюбний секс в Еміратах вважають незаконним.

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Здоровье, Общество, Секс и чувства

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