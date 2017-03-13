В Апеляційному суді Києва розглядають скаргу на арешт Романа Насірова

Нагадаємо, тиждень тому екс-голову Державної фіскальної служби після тривалої епопеї з перебуванням у лікарні та висуненням підозри, й судового засідання, взяли під арешт на два місяці із правом внесення застави у сто мільйонів гривень. Але й цей розмір застави адвокати Насірова оскаржують. Хоча прокуратура наполягала на заставі у два мільярди гривень.

На якому етапі засідання? І що говорять захисники Насірова та прокурори?