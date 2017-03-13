В Одесі затримали банду наркоторгівців

Зловмисники чинили розбійні напади, займалися контрабандою алкоголю, розповсюджували та виготовляли наркотики. Правоохоронці встановили: чоловіки від двадцяти чотирьох до сорока п'яти років були підготовленими спортсменами. Вони розповсюджували наркотики на Одещині у великих обсягах. Після збуту товару дилери перераховували кошти на банківські картки зловмисників. Під час обшуків правоохоронці знайшли в них канабіс, амфетамін, кокаїн, екстазі, п'ять тисяч доларів, вибухівку та арсенал зброї.