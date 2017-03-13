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У Києві поліцейські врятували пенсію місцевої жительки

13 березня 2017, 18:43
У Києві поліцейські врятували пенсію місцевої жительки

У столиці поліцейські "на гарячому" затримали чоловіка, який вирвав у літньої жінки сумку. Вона саме отримала пенсію й поверталася додому. Про це повідомляють у прес-службі відомства. Правоохоронці почули крики про допомогу й кинулися за нападником. У 33-річного чоловіка вилучили поцуплені дві тисячі вісімсот гривень, банківські картки та документи. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Пограбування". Вирішують питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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