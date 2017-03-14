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У Таїланді рятуватимуть від винищення й експлуатації популяцію слонів

14 березня 2017, 13:24
У Таїланді рятуватимуть від винищення й експлуатації популяцію слонів

Слони в цій країні є національним символом. Здавна вони допомагали тайцям зводити будинки, воювати, а нині ще й приваблюють до королівства туристів. Щороку в березні активісти і захисники природи влаштовують для слонів гучний бенкет і святкову церемонію. Людей же закликають дбайливо ставитися до гігантських красенів і допомагати зберегти рідкісні види. Їх у Таїланді залишилося менше чотирьох тисяч особин.

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