У Таїланді рятуватимуть від винищення й експлуатації популяцію слонів

Слони в цій країні є національним символом. Здавна вони допомагали тайцям зводити будинки, воювати, а нині ще й приваблюють до королівства туристів. Щороку в березні активісти і захисники природи влаштовують для слонів гучний бенкет і святкову церемонію. Людей же закликають дбайливо ставитися до гігантських красенів і допомагати зберегти рідкісні види. Їх у Таїланді залишилося менше чотирьох тисяч особин.