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Стрілянина в центрі Києва: одного чоловіка поранено

14 березня 2017, 16:32
Стрілянина в центрі Києва: одного чоловіка поранено

Інцидент стався вночі біля одного з кафе. За інформацією поліції, на вулиці між двома компаніями молодиків виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. Один із бешкетників витяг пістолет і почав хаотично стріляти. Одна з куль поранила чоловіка - нині він у лікарні. Та медики кажуть, загрози його життю немає. Ще дві кулі влучили у вікно кафе та автомобіль. Нічного стрільця затримали, його судитимуть за статтею "Хуліганство".

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Драки и насилие, Хулиганство

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