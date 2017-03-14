Стрілянина в центрі Києва: одного чоловіка поранено

Інцидент стався вночі біля одного з кафе. За інформацією поліції, на вулиці між двома компаніями молодиків виникла сварка, яка згодом переросла в бійку. Один із бешкетників витяг пістолет і почав хаотично стріляти. Одна з куль поранила чоловіка - нині він у лікарні. Та медики кажуть, загрози його життю немає. Ще дві кулі влучили у вікно кафе та автомобіль. Нічного стрільця затримали, його судитимуть за статтею "Хуліганство".