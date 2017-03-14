Туреччина розірвала дипломатичні зв'язки з Нідерландами

Турецька влада заборонила чартерні рейси з Нідерландів, погрожує санкціями й не дозволяє голандському послу повернутися з відпустки до Анкари. Конфлікт набирає обертів ще з п'ятниці, коли керівнику турецького МЗС не дозволили приземлитися в Роттердамі, а відтак проводити агітаційні мітинги на підтримку квітневого конституційного референдуму. Нідерланди пояснюють рішучу позицію загрозою громадській безпеці країни. Таїп Ердоган натомість, не добираючи слів, відверто звинувачує Амстердам у нацизмі й фашизмі. А ще обіцяє позиватися до Європейського суду з прав людини. Посольства обох країн нині працюють під посиленою охороною.