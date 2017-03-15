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У столиці затримали банду перевертнів у погонах

15 березня 2017, 11:34
У столиці затримали банду перевертнів у погонах

Учасниками та організаторами злочинної групи були працівники поліції: майор і капітан. У банді були також торговець наркотиками і так званий приватний детектив. Зловмисники діяли двома схемами: привласнювали квартири самотніх літніх людей і за нечувані гроші залякували та били недругів заможних бізнесменів. Таких груп лише у столиці не один десяток. Тривають слідчі дії. Зараз поліцейські перебувають під вартою без можливості внесення застави.

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Аферы, Драки и насилие, Наркотики, Служебные преступления

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