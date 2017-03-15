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На Київщині ґвалтівник-рецидивіст убив жінку через власну статеву неспроможність

15 березня 2017, 12:07
На Київщині ґвалтівник-рецидивіст убив жінку через власну статеву неспроможність

В обласній поліції повідомили, що наприкінці лютого у центрі Ірпеня у дворі між будинками виявили оголене тіло жінки. Нею виявилася 52-річна місцева жителька, яка систематично вживала алкоголь і вела аморальний спосіб життя. Правоохоронці за тиждень вийшли на слід злочинця та встановили, що тієї ночі він разом із загиблою вживав спиртне, після чого пара вступила у статевий акт. Утім, через свою фізіологічну неспроможність чоловік розлютився та кілька разів ударив жінку ножем. Нині підозрюваний під вартою, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Секс и чувства, Убийства

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