На Київщині ґвалтівник-рецидивіст убив жінку через власну статеву неспроможність

В обласній поліції повідомили, що наприкінці лютого у центрі Ірпеня у дворі між будинками виявили оголене тіло жінки. Нею виявилася 52-річна місцева жителька, яка систематично вживала алкоголь і вела аморальний спосіб життя. Правоохоронці за тиждень вийшли на слід злочинця та встановили, що тієї ночі він разом із загиблою вживав спиртне, після чого пара вступила у статевий акт. Утім, через свою фізіологічну неспроможність чоловік розлютився та кілька разів ударив жінку ножем. Нині підозрюваний під вартою, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.