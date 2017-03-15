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У канадському Квебеку у масовій ДТП зіткнулися півсотні автомобілів

15 березня 2017, 18:02
У канадському Квебеку у масовій ДТП зіткнулися півсотні автомобілів

Масова аварія на одній із найзавантаженіших магістралей країни. Зокрема, її учасником стала вантажівка з хімікатами. Ваговоз перекинувся, й на дорогу вилилася отрута. Допомога медиків знадобилася тридцятьом постраждалим. Один із них від травм помер у лікарні. Досі рух трасою перекритий в обох напрямках. Рятувальники намагаються розтягти потрощені уламки. І вже відомо, ДТП сталася через погодні умови, зокрема ожеледицю і критично низьку видимість під час заметілі.

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