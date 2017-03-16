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На Чернігівщині левиця напала на доглядальника і втекла з цирку

16 березня 2017, 00:46
На Чернігівщині левиця напала на доглядальника і втекла з цирку

У місті Прилуках гастролював цирк. Вночі 100-кілограмова левиця самостійно вийшла з клітки, яку нібито забули замкнути доглядальники тварин. Ошелешені працівники спробували загнати звіра назад. Та розлючений хижак накинувся на одного з них, прокусив гомілку та втік з території цирку. Вже в приватному господарстві левиця напала на собаку. Тоді поліція оточила подвір'я та обмежила рух транспорту прилеглими вулицями. Вже за мить - з дозволу власника - тварину застрелили з мисливської зброї.

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