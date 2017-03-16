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У Києві розшукують 28-річного Віталія Ковальчука

16 березня 2017, 11:52
У Києві розшукують 28-річного Віталія Ковальчука

Чоловік зник 3 березня близько восьмої вечора. Вийшов із роботи і до сьогодні додому не повернувся. Родичі стурбовані та просять допомоги всіх небайдужих. Прикмети зниклого - зріст 177 сантиметрів, середньої тілобудови, волосся короткострижене, блакитні очі. Був одягнутий у темно-сіру куртку та шапку, темно-сині джинси і світлий в'язаний светр. Зник у районі вулиць Теліги чи Новокостянтинівської. Всіх, хто може повідомити будь-яку інформацію про зниклого, просять зателефонувати за номерами (093) 742-32-59, (098) 976-49-49  або ж на 102.

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