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Пенсіонерка з Далласу видерлася на дерево, щоб помститися комунальникам і відлякати їх

16 березня 2017, 12:38
Пенсіонерка з Далласу видерлася на дерево, щоб помститися комунальникам і відлякати їх

У такий спосіб жінка вирішила відстояти своє право на приватну власність. Комунальні служби приїхали, щоб підрізати гілки 100-річного дерева біля дротів електромережі. Та власниця стала горою! Лише приїзд поліції змусив американку поступитися та злізти з дерева. Шість років тому вона вже боронила стовбур із травматичною зброєю у руках! Нині ж найняла адвоката, щоби судитися з комунальними службами.

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