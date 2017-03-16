Пенсіонерка з Далласу видерлася на дерево, щоб помститися комунальникам і відлякати їх

У такий спосіб жінка вирішила відстояти своє право на приватну власність. Комунальні служби приїхали, щоб підрізати гілки 100-річного дерева біля дротів електромережі. Та власниця стала горою! Лише приїзд поліції змусив американку поступитися та злізти з дерева. Шість років тому вона вже боронила стовбур із травматичною зброєю у руках! Нині ж найняла адвоката, щоби судитися з комунальними службами.