У Києві чоловік 2 місяці прожив із тілом замордованої матері

Просто звірячий злочин скоїв 30-річний киянин. Сусіди повідомили поліцію, що з їхнього будинку зникла пенсіонерка, а з її оселі доноситься нестерпний сморід. Уже в помешканні правоохоронці виявили тіло бідолашної. Щоб запах був не надто сильний, син накрив уже мертву матір кількома ковдрами, а двері до кімнати заклеїв скотчем. Вбивця зізнався, що мама постійно його сварила, бо він не працював, вживав наркотики та вимагав у неї гроші. Під час чергового конфлікту чоловік вдарив жінку молотком по голові, а потім задушив поясом. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.